İnönü Üniversitesi yerli aşı için gönüllüleri bekliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yerli aşı Turkovac için pilot iller arasında yer alan Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezinde gönüllü aşılama merkezi kuruldu. Yerli aşı olmak isteyen vatandaşlar aşı merkezine giderek aşı olabilecek.

“Aşı çalışması yapılan 11 üniversiteden birisi İnönü Üniversitesi”

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, 11'i üniversite hastanesi olmak üzere 41 merkezde başlatılan aşı çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Covıd-19'a bağlı olgular bir yandan görülmeye devam ederken, bir yandan da ülkemizde ve dünyada aşı uygulamalarına devam edilmektedir. Aynı zamanda yeni aşı ve tedavi çalışmaları aralıksız ve hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. İlk yerli aşımız olan Turkovac aşısının faz çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nın gerekli izinleri ve Etik Kurul onayıyla başlatıldı. İki doz Sinovac aşısı yaptıran gönüllüler eğer isterlerse bu çalışmaya üçüncü dozu yaptırmak için katılabilirler. Ülkemizde 11 tanesi üniversite hastanesi olmak üzere 41 merkezde başlatılan bu faz-3 çalışması Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenmekte ve koordine edilmektedir. Çalışma yapılan 11 üniversiteden birisi de İnönü Üniversitesidir. Turgut Özal Tıp Merkezimizde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır başkanlığında Turkovac faz-3 rapel çalışması devam etmektedir. Randevu alan gönüllülerimize Turgut Özal Tıp Merkezi zemin katında Aşı Çalışma Biriminde görevli ekipler tarafından yardımcı olunmaktadır” dedi.

Aşı çalışmasına 18- 60 yaş aralığında Covid geçirmemiş sağlıklı gönüllülerin katılabileceğini vurgulayan Beytur, “Çalışmaya, daha önce Covıd-19 hastalığını geçirmemiş ve iki doz Sinovac aşısı yaptırmış, 18-60 yaş arasında sağlıklı gönüllüler katılabilir. İkinci Sinovac aşısından sonra en az 90 gün en fazla 270 gün geçmiş olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.