İnönü Üniversitesi yeşil kampüs sıralamasında yükselişte

Uluslararası Yeşil Kampüs Değerlendirme Kuruluşu UI Green Metric'in 2018 yılı raporuna göre İnönü Üniversitesi dünyada ‘Yeşil Kampüs' sıralamasında yükselişe geçti.

2017 yılında genel sıralamada 469'uncu sırada yer alan İnönü Üniversitesi, bu yıl farklı ülkelerden 32 üniversiteyi geride bırakarak 437'nci sıraya yükseldi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'deki üniversiteleri de yapı/yerleşke, enerji yönetimi, ulaşım, atık yönetimi ve sürdürülebilir çevre eğitimi kategorilerinde değerlendiren UI Green Metric'in 2018 raporunda İnönü Üniversitesi Türkiye özelinde 17'inci sırada yer aldı. Türkiye'deki üniversitelerin değerlendirildiği raporda İnönü Üniversitesinin enerji yönetiminde 2'inci, yerleşkede 5'inci, ulaşım kategorisinde ise 6'ıncı sırada yer alması dikkat çekti. Aynı rapora göre atık yönetiminde 25'inci sırada bulunan İnönü Üniversitesi, eğitimde 27'nci sırada yer alırken su yönetiminde ise 28'inci sırada yer aldı.