İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüste 102 basamak yükseldi

Yeni hedef, UIGreenmetric'in 2023 yılı Dünya sıralamasında ilk 100 üniversite içerisine girme çalışması da sürüyor

Uluslararası yeşil kampüs değerlendirme kuruluşu UIGreenmetric'in 2022 yılı raporu açıklandı. Rapora göre, İnönü Üniversitesi yeşil kampüs sıralamasında 102 basamak birden yükseldi. İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, İnönü Üniversitesinin bu yükselişiyle ilgili, “Değerlendirme raporuna göre Yeşil Kampüs sıralamasında 2021 yılında 310'uncu sırada yer alan İnönü Üniversitesi dünya çapında 1050 üniversitenin katıldığı 2022 sıralamasında 102 basamak yükselerek 208'inci oldu. Türkiye'den 86 üniversitenin katıldığı 2022 UI Greenmetric Türkiye sıralamasında ise İnönü Üniversitesi 16'ıncı sırada yer aldı” ifadelerine yer verdi.

Dünyadaki üniversitelerin yerleşke ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ve araştırma kategorilerinde değerlendirme yapıldığını vurgulayan Koyunoğlu, kampüs içerisinde birçok noktada yenilebilir enerji sistemlerinden üretim sağlanarak enerji maliyetinin düştüğüne de dikkat çekti. Koyunoğlu “Enerji maliyetinin düşmesiyle ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunulmaktadır. Kampüs alanında 2022 yılında Teknokent Bölgesinde 600 kW'lık güneş enerji sistemi kurularak toplamda yıllık yaklaşık 8.780.000 kW'lık bir enerji üretimi sağlanmaktadır.” dedi. Koyunoğlu, “Kampüs içerisindeki toplam orman alan bitki örtüsüyle kaplı alanlar 2021 yılında 3 milyon 100 bin metrekare iken, 2022 yılında 541 bin metrekare alana ağaç dikilerek bu alan 3 milyon 641 bin 324 metrekareye yükseltilmiştir. Açık yeşil alanlar 4 milyon 19 bin 324 metrekare alanı içermektedir. Kampüs içi yeşil alanın toplam alana oranı yüzde 97 olarak hesaplanmıştır. Üniversitemizin yaklaşık 67 milyon dolar bütçesinin 58 milyon doları sürdürülebilirlik alanında harcanmıştır” şeklinde konuştu. Koyunoğlu, İnönü Üniversitesinin 10 biriminin 2022 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Engelsiz Üniversite Ödülleri 2022” çerçevesinde “Mekanda Erişilebilirlik” kategorisinde Turuncu Bayrak ödülü almaya hak kazandığının da altını çizdi.

İnönü Üniversitesi yerleşkesine 2022 yılında 2 adet daha şarj istasyonu ekleyerek dört adet şarj istasyonu mevcut hale getirildiğini vurgulayan Koyunoğlu, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atık miktarını azaltarak, oluşan atığın geri dönüştürülmesini amaçlayan bir anlayışla birimlerde “Sıfır Atık” sistemini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Koyunoğlu, “Sıfır Atık projesi çerçevesinde üniversite personeline Eylül ayında sıfır atık eğitimi düzenlendi. Üniversitemiz Uluslararası “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesi alma çalışmalarını tamamladı ve sertifika almaya hak kazandı. Üniversitemiz sıfır atık projesi çerçevesinde yaptığı çalışmalarla 2022 yılında yaklaşık 143 ton atık oluşumunu engelleyerek 7200 ağacın kesilmesini engelledi. Üniversite kampüsümüzde, sosyal alanlar, personel lojmanları ve öğrenci popülasyonunun yoğun olduğu alanlara 3.sınıf atık getirme merkezi kurularak atıkların kaynağında toplanması ve Sıfır Atık projesine entegre edilmesi sağlanmıştır” dedi.

“Yeni hedef ilk 100 üniversite içerisine girmek”

Başarılı sıralamanın elde edilmesi için her türlü ortamı ve imkanı sağlayan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve komisyon başkanları ile komisyon üyelerine teşekkür eden Koyunoğlu “Uluslararası Yeşil Kampüs Değerlendirme Kuruluşu UI Greenmetric'in 2022 yılı raporu sonucuna göre Dünya Yeşil Kampüs sıralamasında 208. sırada yer alan Üniversitemizde bu alanda sürdürülen çalışmalar komisyonlar aracılığı ile gerçekleşmektedir. İnönü Üniversitesi olarak elde ettiğimiz bu başarı sıralamasını yeterli görmediğimiz için Yeşil Kampus Koordinatörlüğü olarak çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde devam ettirmekteyiz. Üversitemizi UIGreenmetric'in 2023 yılı Dünya sıralamasında ilk 100 üniversite içerisine sokma hedefimizi gerçekleştirmek için faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.