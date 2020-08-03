İnönü Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı'nda olacak

Malatya İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katılacak.

Covid-19 salgını sürecinde üniversite tercihi yapacak adayların en az riskle tercih süreçlerini geçirmeleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından organize edilen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı" dört gün boyunca 09:00-17:00 saatleri arasında açık olacak.

Fuarla ilgili ayrıntılı bilgilere İnönü Üniversitesi web sitesi adresinden ulaşılabilecek.