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İnönü Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı'nda olacak

Malatya İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katılacak.

Malatya İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenleyeceği "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katılacak.


Covid-19 salgını sürecinde üniversite tercihi yapacak adayların en az riskle tercih süreçlerini geçirmeleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından organize edilen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı" dört gün boyunca 09:00-17:00 saatleri arasında açık olacak.


Fuarla ilgili ayrıntılı bilgilere İnönü Üniversitesi web sitesi adresinden ulaşılabilecek.

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