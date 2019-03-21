İnönü Üniversitesi'nde 21 Mart Nevruz Bayramı

İlk olarak İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Vefalı Enserov, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, Kültürel Hizmetler Şube Müdürü Dilek Seçkin'in yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Öğretim Üyesi Vefalı Enserov, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin tümünde Nevruz Bayramı'nın resmi bayram ve tatil günü olarak ilan edildiğini belirterek topluca yenilen nevruz yemeğinin ardından nevruz ateşinin yakıldığını, geleneksel olan bu törende herkesin bu ateşin üstünden atladığını söyledi.

Vefalı Enserov, Nevruz'u Nevruz yapan değerlere değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türk dünyasında ve bayramın kutlandığı bütün toplumlarda, bayrama özel yapılan çeşitli hazırlıklar vardır. Örneğin Özbekistan'da ‘Aş' adı verilen meşhur Özbek pilavı, Kırgızistan'da ‘Nouroz Köcö' isimli yemekler bugün için özel olarak pişirilir. Ayrıca Azerbaycan'da ‘Baca Baca', ‘Suya Yüzük Atma' ve ‘Semeni' gibi Nevruz Bayramı'na özel adetler de vardır.”

Azerbaycan'da Nevruz'un simgesi olarak bilinen Semeni'nin özel bir kap içinde çimlendirilerek yetiştirilen buğday anlamına geldiğini, yeşillik ve bereketi temsil ettiğini dile getiren Enserov “Bayramdan bir ay önce bir tabak içerisine yerleştirilen buğday tanelerinin yeşermesi için gün aşırı sulanması gerekir. Bir hafta sonra buğday taneleri yeşillenmeye başlar ve bayrama birkaç gün kala, yaklaşık 20 cm uzunluğunda bir çim halini alır. Çimlerin bir arada daha sıkı durması amacıyla, Semeni tercihen kırmızı kurdele ile bağlanır.” diye konuştu.

Programdan sonra Mudanya Meydanı'nda resim sergisi, halk oyunları, ok atma, demir dövme, ateşten atlama, dostluk halayı gibi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (MEDİKO) tarafından öğrencilere Özbek pilavı ikram edildi.