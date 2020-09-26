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İnönü Üniversitesi'nde 4 fakültenin dekanı değişti

Malatya İnönü Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Eczacılık ve Mühendislik fakültelerine dekan ataması gerçekleştirildi.

Malatya İnönü Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Eczacılık ve Mühendislik fakültelerine dekan ataması gerçekleştirildi.


Yapılan atamalar sonucunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İletişim Fakültesi'ne Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Eczacılık Fakültesi'ne Prof. Dr. Kadir Batçıoğlu ve Mühendislik Fakültesi'ne ise Prof. Dr. Gökhan Durmaz atandı.


Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, görevi devreden dekanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni dekanlara görevlerinde başarılar diledi.

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