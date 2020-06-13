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İnönü Üniversitesi'nde akademik takvim planlandığı şekilde devam ediyor

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ahmet Kızılay, akademik takvimin planlandığı şekilde devam ettiğini, Final sınavları ile ilgili sahte yazılara itibar edilmemesi istedi.


Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Sevgili Öğrenciler, Final sınavları ile ilgili sahte yazılara itibar etmeyiniz. Akademik takvim planlandığı şekilde devam etmektedir” dedi.


İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada da, “ Çeşitli ortamlarda ve sosyal medyada Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın adıyla üniversitemizde yapılan vize ve final sınavları ile ilgili paylaşımlar gerçek dışıdır. Öğrencilerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu yalan ve gerçekdışı paylaşımı yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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