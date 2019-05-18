İnönü Üniversitesinde ‘Bahar Konseri'

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Yaylı Çalgılar Orkestrası tarafından düzenlenen ‘Bahar Konseri' büyük ilgi gördü.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde Koro Şefliğini Prof. Dr. Ersan Çiftçi'nin yaptığı Bahar Konserine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konser öncesi konuşan Koro Şefi Prof. Dr. Ersan Çiftçi, orkestranın vereceği konserde evrensel, ulusal ve çağdaş müzik örneklerinin bulunduğunu söyledi. Bunların içinde düzenlenmiş türküler, Mozart, Çaykovski ve birçok film müziklerinden örneklerin bulunduğunu ve bunların da geniş bir yelpazede sunulacağını dile getiren Çiftçi, güncel pop müziklerinden örneklerin de orkestra ile düzenlenmiş şekillerine yer verildiğini dile getirdi.

Büyük beğeni ile izlenen konserde ‘Kadınım', ‘Sakarya Türküsü', ‘Seherde Bir Bağa Girdim' isimli şarkılarda çalınan parçalar arasında yer aldı. Konser sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Koro Şefi Prof. Dr. Ersan Çiftçi'ye ve koro üyelerine çiçek takdim etti.