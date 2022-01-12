İnönü Üniversitesi'nde dijital gelişim

Malatya İnönü Üniversitesi'nde öğrenci hareketliliği verilerine bağımsız erişim sağlanacak.

İnönü Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yaptığı gerekli altyapı çalışmaları neticesinde İnönü Üniversitesi, EduGAIN sisteminin parçası olarak çalışan ve öğrenci hareketliliği verilerinin transferini sağlayan TÜBİTAK ULAKBİM'in işlettiği YETKİM'e katılım için kimlik doğrulama federasyonuna dahil edildi.

Türkiye'deki Erasmus+ programı üyesi birçok üniversitede 2021 yılında hız kazanan dijitalleşme faaliyetleri kapsamında Avrupa Akademik Ağı GEANT tarafından kurulup işletilen EduGAIN servisi YETKİM olarak kullanılmaya başlandı. Bu sistem kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak İnönü Üniversitesi 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle kimlik doğrulama federasyonuna dahil edilmişti.

Bu servisler sayesinde YETKİM kimlik federasyonuna dahil olan İnönü Üniversitesinde Erasmus+ programı kapsamındaki web servise bağımsız erişim sağlanabilecek ve öğrenci hareketliliği verilerine ulaşılarak bilgi transferi yapılabilecek.