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İnönü Üniversitesi'nde görev değişimi

Malatya İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri’nin değişmesinden sonra, genel sekreter yardımcılıklarına da yeni isimler getirildi.

Malatya İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri'nin değişmesinden sonra, genel sekreter yardımcılıklarına da yeni isimler getirildi.


İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Malatya Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Özcan ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Birol Kılıçarslan'ın yerine Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapan Şube Müdürü Mühendis Yaşar Kalkan ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevini yürüten Ömer Çelik Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.


Görev değişikliği nedeniyle İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde görev teslim töreni düzenlendi.


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da görev teslim törenine katılıp yaptığı konuşmada, “Öğr. Gör. Mehmet Özcan ve Birol Kılıçarslan'a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, Yaşar Kalkan ve Ömer Çelik Bey'e yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.


İnönü Üniversitesi'ndeki Genel Sekreterlik görevinden istifa eden Prof.Dr. Hakan Erkuş'un yerine daha önce Genel Sekreter Yardımcılığı ve vekâleten Personel Daire Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Gezer atanmıştı.

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