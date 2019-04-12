İnönü Üniversitesinde ikinci konuk evi açılıyor

4 yıldızlı otelleri aratmayan konukevinde hasta yakınları için her şey düşünüldü.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi kampüs alanında daha önceden yapılan MİAD-Malatya Belediyesi konukevinin ihtiyaca karşılık vermemesi nedeniyle 2017 yılında Malatyalı işadamı Mehmet Şahin Nalbant'ın katkıları ile ikinci konukevinin temelleri atıldı. Toplamda 10,5 milyon TL'ye mal olan yeni konukevinin yüzde 70'ini hayırsever işadamı Nalbant karşılarken diğer harcamaları ise İnönü Üniversitesi karşıladı.

101 oda ve 202 yataktan oluşan konukevinde tüm hazırlıklar tamamlanırken resmi açılışın 17 Nisan günü gerçekleştirileceği belirtildi. Konukevinde gazetecilere çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Mehmet Şahin Nalbant Konukevinin açılışa hazır olduğunu söyledi. 17 Nisan'da açılış sonrası işadamı Nalbant'a İnönü Üniversitesi olarak fahri doktora ünvanı vereceklerini ifade etti.

Turgut Özal Tıp Merkezi'nin Malatya ve Türkiye için önemli bir merkez olduğunu dile getiren Kızılay, “Burada çok önemli tedaviler, ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. 2019 yılının ilk 3 ayında 75 karaciğer nakli, 40 kök hücre ve kemik iliği nakli ile 6 ince bağırsak nakli gerçekleştirildi. Yanık hastaları, kanser hastaları gibi ağır hastalara da önemli tedavi hizmetleri veriyoruz. Türkiye'nin her yerinden hasta geliyor, dünyanın farklı ülkelerinden de hastalar geliyor. Bunlar kontrole geldiğinde işte buradaki konukevlerimizde kalacak” dedi.

İlk olarak 2011 yılında hizmete açtıkları MİAD-Malatya Belediyesi Konukevinde şimdiye kadar 350 binin üzerinde misafir ağırladıklarını ifade eden Rektör Kızıla, günümüz şartlarında buranın artık ihtiyacı karşılamaması nedeniyle ikinci bir konukevini yaptıklarını söyledi. Mehmet Şahin Nalbant Konukevinin de hizmete girmesi ile artık hiçbir başvuruyu geri çevirmeyeceklerini belirten Kızılay, maddi durumu iyi olmayan hasta ve yakınlarının askıda oda uygulaması kapsamında konukevinde ücretsiz kalacağını da söyledi. Bunun haricinde fiyatların da uygun olduğunu kaydeden Kızılay, 10-20 ve 40 TL fiyatları ile konukevlerinde vatandaşların kalabileceğini dile getirdi.

4 yıldızlı bir otel konforunda hizmet verecek olan konukevinde sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çamaşır yıkama servisi, ütü, banyo ve duş imkanlarından da ücretsiz faydalanılacağını söyleyen Kızılay, yine hayır çarşısı mağazası ile durumu iyi olmayan hasta yakınlarına yardım yapılacağını söyledi.

Yeni konukevi ile birlikte yatak kapasitesinin 340'a çıktığını da ifade eden Kızılay, emeği geçen işadamı Şahin Nalbant ile tüm hayırseverlere teşekkür etti.