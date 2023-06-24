İnönü Üniversitesinde ‘‘Malatya Deprem Raporu'' Paneli

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından ‘6 Şubat 2023 Depremlerinin Yapılar Üzerindeki Etkileri ve Malatya Deprem Raporu' paneli düzenlendi.

Turgut Özal Kongre Merkezinde gerçekleşen panele konuşmacı olarak İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Burhan Karakoç, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yaşar Ayaz ile Dr. Öğretim Üyesi Talha Sarıcı katıldı.

Panelin açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, deprem raporunun çıkarılmasındaki hedefin asrın felaketinin yaşandığı şehirlerde hataların ortaya çıkarılması ve tekrarlanmaması olduğunu söyledi. Panelde ortaya koyacakları önerileri başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarına sunacaklarını ifade eden Kızılay, “Üniversitemizin aklını, birikimini bu konuda şehrimizin emrine amade etmek istiyoruz. Bu amacı hedefleyerek deprem raporunu yayınladık. Bundan sonraki süreçlerde buradan yine rafine edip çıkaracağımız sonuçlarında rektörlükten bir yazıyla ilgili kurumlarımıza ileteceğiz. Umut ediyorum ki şehrimizin yeniden kurulmasına oradaki önerilerin yol açıcı olması, dikkate alınması açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Bu raporu hazırlayan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan Malatya Valisi Hulusi Şahin ise yapılan çalışmayı çok değerli bulduğunu ifade ederek “Bu çalışmayla sadece deprem çalışan hocalarımızın kullanacağı bir veri tabanı oluşmamış aynı zamanda bundan sonra şehri yeniden imar edecek, inşa edecek yetkililere, sorumlulara da bir rehber oluşturulmuştur. İmar planlarında yeni çalışmalara giriyoruz. Burada belirli hassasiyetlere gidilecek. Kat azaltılacak, plan notları yenilenecektir. Bu plan notlarına bazı ilaveler yapılacaktır. Aynı şekilde yapı denetim firmaları da neye dikkat etmeleri gerektiğini bilecekler. Ben emeği geçen tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu kitapçıkta belediyemizin imar ekibi, yapı denetim ekipleri, yapı denetim firmalarının sorumlularının da birer tane edinip okuması gerektiği düşünüyorum.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. İbrahim Türkmen Türkiye ve Malatya'nın deprem durumunu, inşaat sektörü için mevcut durum ve öneriler, yapılarda malzemelerin durumu gibi konularda bilgi verdi.

Türkmen'den sonra Prof. Dr. Mehmet Burhan Karakoç, Doç. Dr. Yaşar Ayaz ve Dr. Öğr. Üyesi Talha Sarıcı depremle ilgili sunumlarını konferansa gelen dinleyicilerle paylaştı. Talha Sarıcı, Malatya'nın zemin durumu ve sahada yapılan çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Konferansın sonunda konuşmacılar dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Panele Malatya Valisi Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın katıldı.