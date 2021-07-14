İnönü Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Malatya İnönü Üniversitesi'nde 2020-2021 eğitim öğretim yılında dereceye giren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay “Tıp fakültesi mezuniyetinde okunan yemin metninde milletimizin değerleriyle örtüşmeyen ifadeler için inceleme başlatıldı” dedi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve İnönü Üniversitesinin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayımlanan törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer ve akademik personel ile dereceye giren öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, İnönü Üniversitesi genel tanıtım filmi gösterimi ve orkestra şefliğini Öğr. Gör. Doğukan Dursun'un yaptığı Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu konseriyle devam etti.

“Bu yıl 5367 öğrenci mezun oldu”

Yaptığı açılış konuşmasında İnönü Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenlerinin daha önceki yıllarda coşkulu bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Covid-19 salgını nedeniyle mezuniyet törenlerinin sembolik olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Üniversitelerin temel amacının özgür düşünen, yeniliğe açık, bireysel, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, ülkesine hizmet etme aşkı taşıyan, karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip gençler yetiştirmek olduğuna dikkat çeken Kızılay, bu misyonla eğitim öğretim hizmeti veren İnönü Üniversitesinin bu anlamda ülkemizin en köklü ve gelişmiş yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu dile getirdi.

İki üniversiteyi bölünerek kuran ve iki üniversitenin kuruluşuna ise hamilik eden İnönü Üniversitesi'nde 14 Fakülte, 6 Enstitü, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 1 Teknopark, 33 Araştırma ve Uygulama Merkezinin bulunduğunu kaydeden Kızılay, “Ülkemizin ve dünyanın en iyi kampüslerinden birine sahip olan üniversitemizin yaklaşık 1700'ü akademik personel olmak üzere toplam 6200 çalışanı bulunmaktadır. Üniversitemizdeki toplam öğrenci sayısı ise yaklaşık 40 bindir. Üniversitemizden bugüne kadar yaklaşık 150 bin öğrenci mezun olmuştur. Bu yıl ise 5367 öğrencimizi mezun ediyoruz. Dönem sonu itibariyle bu yılki mezun sayımız 6000'i geçecektir. Yıl sonu itibariyle ise bu sayının 7000'i bulacağını düşünüyoruz” dedi.

“Tıp fakültesi mezuniyetinde okunan yemin metninde milletimizin değerleriyle örtüşmeyen ifadeler için inceleme başlatıldı”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ayrıca konuşmasında 9 Temmuz'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde mezun öğrencilerin okuduğu “Hipokrat Yeminine de değindi. Tıp fakültelerinden mezun her öğrencinin bu andı okuduğuna ve bu yemin metninin çeşitli versiyonlarının bulunduğuna vurgu yapan Rektör Kızılay, fakat bu metnin milletin değerlerine ters düşen yönlerinin bulunduğunu ve dolayısıyla toplumsal zeminde tartışılır hale gelmeye başladığını dile getirdi. Rektör Kızılay şöyle devam etti:

“Tıp fakültemizin mezuniyet töreninde asla tasvip etmediğimiz bazı ifadeleri içeren ve klasik andın dışında bir yemin, öğrencilerimizin önemli bir çoğunluğunun talebiyle geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde okundu. Milletimizin, toplumumuzun değerleriyle çelişen ve tartışma oluşturan bu ifadeler, fakültemizin aslında farklı bir andı öğrencilere gönderdiği halde, mezun öğrencilerimizin okuduğu yemin metninde sehven yer almış bulundu. Bundan büyük bir üzüntü duyuyorum.”

Tıp Fakültesi mezuniyetinde toplumun değerleriyle örtüşmeyen bu metnin mezun öğrencilere okutulmasıyla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını belirten Rektör Kızılay, bu yıl fakülteler tarafından yapılan diğer mezuniyet törenlerinde de antların okutulduğunu ve bunun bir geleneğe dönüşmeye başladığını dile getirdi. Kızılay, “Bundan sonra üniversitemizin genel prensibi olarak Senato kurulumuzdan onay almamış antları mezun öğrencilerin okumalarına izin vermeyeceğiz. Üniversitemiz Senatosunda bu antlar onaylandıktan sonra yemin törenlerinde okutulacak. Milletimizin değerleriyle çelişen ifadeleri üniversitemizde ve bu antlarda yer vermek, bunları öğrencilerimize okutturmak hiçbir zaman izin vermeyeceğimiz bir durumdur. Bu konuda bir açıklama ihtiyacı duydum çünkü bazı sivil toplum örgütleri üniversitemizin Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde okunan andın bazı ifadelerini tartışmaya açmıştır. Bu tartışmaları ve eleştirileri, haklı ve yerinde buluyorum. Bu ifadelerin mezuniyet törenlerinde okunan antlarda yer almaması gerektiğini buradan İnönü Üniversitesi Rektörü olarak ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mezun öğrenciler ve aileleri ile öğretim üyelerine tebrik

Lisans ve ön lisans düzeyinde dereceye giren öğrencilerin ailelerinin mutluluklarını paylaştığını belirten Kızılay, mezun olan öğrencilerin aileleri ve öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen hocaları tebrik etti. Rektör Kızılay ayrıca konuşmasında “Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Sizlerin ülkemizi daha ileri götürecek bilgi ve niteliğe sahip olduğunuzu biliyoruz. Bundan sonra da çalışmaya ve öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye devam ediniz. Edindiğiniz bilgi, sahip olduğunuz milli ve manevi değerler ile evrensel insani değerler sizlerin rehberi olsun.” ifadelerine yer vererek mezun olan öğrencilere tebriklerini bildirdi.

“Covid-19 nedeniyle buruk bir mezuniyet yaşadık”

2020-2021 eğitim öğretim yılı birincisi Muhammed Tarık Yıldız törende yaptığı konuşmada “Bugün İnönü Üniversitesi birincisi olarak mezun olmanın haklı gururu, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Covid-19 salgınından dolayı buruk bir mezuniyet yaşadık. Bu nedenle mezuniyet törenini düzenleyen İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mezun olan diğer arkadaşlarını temsilen burada bulunduklarını belirten Yıldız, mezun olan arkadaşlarını tebrik ederek onlara mesleki hayatlarında başarılar diledi. Yıldız, eğitim sürecinde emeği geçen hocalarına ve ailesine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Dereceye giren öğrencilere ödül takdimi

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri takdim edildi. Ön lisans düzeyinde üçüncü olan İrem Temel'e, ikinci olan Ahmet Demir'e ve birinci olan Amine Kartal'a ödülleri Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen tarafından verildi. Lisans üçüncüleri Merve Tatar, Büşranur Haskul ve Elanur Turgut'a ödüllerini ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek verdi. Lisans ikincisi İlinsu Demiralp ödülünü Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak'tan alırken lisans birincileri Muhammed Tarık Yıldız ile Bünyamin Ertaş'a ise ödülleri Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından verildi.

Tören, dereceye giren öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.