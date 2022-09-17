İnönü Üniversitesinde sıfır atık eğitimi

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, israfın önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla ‘Sıfır Atık Eğitimi' verildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hoca Ahmet Yesevi Salonunda düzenlenen ‘Sıfır Atık Eğitimi', İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan ve Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü Atık Komisyonu Başkanı Orhan Sezgin Selçuk tarafından gerçekleştirildi.

İsrafın önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla düzenlenen ‘Sıfır Atık Eğitimi'nde sorular da cevaplandırıldı.

Zaman zaman tekrarlanacağı bildirilen ‘Sıfır Atık Eğitimi'ne, fakülte ve idari birimlerdeki idari personeller katıldı.