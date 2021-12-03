İnönü Üniversitesi'nde "Sıfır Atık" projesi

2020 yılında Uluslararası Yeşil Kampüs Değerlendirme Kuruluşu Green Metric'in değerlendirmesine katılan İnönü Üniversitesi, dünya sıralamasında 340'ıncı Türkiye sıralamasında ise 18'inci sırada yer aldı. Yeşil Kampüs Projesi kapsamında İnönü Üniversitesi sıfır atık çalışmalarına ağırlık verdi.

İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu sıfır atık çalışmaları ve Green Metric ile ilgili bilgi verdi.

İnönü Üniversitesi'nin Green Metric Projesi hedeflerinden söz eden Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, “Dünya sıralamasında kampüsümüzün Türkiye'de ilk 10, dünyada ise ilk 100 yeşil kampüs içerisinde yer almasını hedefliyoruz. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalar Green Metric'in belirlemiş olduğu altı kritere uygun olarak yürütülmekte. Yeşil kampüs çalışmalarının devamlılığı açısından personel ve öğrencilerin bilinçlenmesi için eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Koyunoğlu, İnönü Üniversitesi'nde yer alan bütün idari ve akademik birimlere yaklaşık bin 200 atık kutusunun yerleştirildiğini dile getirdi. Koyunoğlu, atıkların kampüs içerisinde yerleştirilen atık depolama alanlarına götürülerek yetkili firmalar tarafından geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.

6 tane geçici Atık Depolama Merkezi'nin kurulduğunu vurgulayan Koyunoğlu, zaman içerisinde ihtiyaç duyulduğunda Atık Depolama Merkezi sayısının arttırılabileceğini dile getirdi.

İnönü Üniversitesi kampüsü içeresinde yer alan lojmanlarda atık getirme merkezlerinin kurulduğunu belirten Koyunoğlu şöyle konuştu:

“Üniversite kampüsü batı lojmanlarında atık getirme merkezi oluşturduk. Özellikle lojmanlara yakın olmasına önem gösterdik. Çünkü bu atık getirme merkeziyle dönüştürülebilir atıkların çöpe gitmesini engellemek ve geri dönüşüme kazandırılması için lojmanlarda kullanılmayan ihtiyaç fazlası kıyafet, ayakkabı, oyuncak, cam, plastik ve bitkisel yağ gibi atıkların bu atık toplama merkezinde ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını ve ekonomik olarak bir katkı sağlamasını amaçladık. Şimdilik üniversite kampüsümüzün sadece Batı Lojmanlarında atık getirme merkezi bulunmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde Doğu Lojmanları tarafında da benzerini yapabiliriz.”

Koyunoğlu son olarak, sürdürülebilir bir dünyanın ancak tüm bireylerin isteği ve katılımı ile olabileceğine dikkat çekti.