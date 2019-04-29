İnönü Üniversitesi'nde YÖS sınavı yapıldı

Malatya İnönü Üniversitesi'nde hafta sonu Yurt Dışı Öğrenci Kabulü Seçme Sınavı (YÖS) gerçekleştirildi. 3'üncüsü gerçekleştirilen sınava 59 farklı ülkeden 3 bin 500'e yakın yabancı uyruklu öğrenci başvurdu.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanlığınca yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) 28 Nisan 2019 tarihinde, yurt dışında on ve yurt içinde 12 merkezde olmak üzere toplam 22 merkezde gerçekleştirildi. Sınav hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, üniversite olarak üç yıldır yabancı uyruklu öğrenci seçme sınavı yaptıklarını belirterek "Yabancı uyruklu öğrenciler bu sınavdan aldıkları puanlarla üniversitemize ve diğer üniversitelere kayıt hakkı elde edeceklerdir. Üç yıldır yapmış olduğumuz bu sınavlarda her yıl yeni yerler ve ülkeler dahil ederek sınavın kapsamını genişletiyoruz. Bu yıl Almanya, İran, Irak, Endonezya, Mali, Somali (iki merkez), Azerbaycan, Kırgızistan, Suudi Arabistan'da toplam 10 yurt dışı merkezde bu sınavı yaptık. Yine yurt içinde de İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Van, Erzurum, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Gaziantep, Malatya olmak üzere 12 merkezde sınav yaptık" şeklinde konuştu

Üniversitelerin gelişmişliklerinin temel şartlarından birisinin de kabul ettiği yabancı öğrenciler olduğunu dile getiren Erdem, bu sınav vasıtasıyla çok farklı ülkelerden ve nitelikli öğrencilerin Üniversiteye kazandırıldığını söyledi. Bu yılki sınava 59 farklı ülkeden 3 bin 500'e yakın öğrencinin başvurduğunu belirten Erdem, "Yabancı öğrencilerin üniversitemize yoğun taleplerinden dolayı, bölüm kontenjanlarını da artırarak 780'e çıkardık. Bu kontenjanların önemli bir kısmı dolmaktadır. Öğrencilerin Üniversitemizde en çok tercih ettikleri bölümler sağlık alanlarındaki bölümlerdir. Ayrıca Hukuk ve Mühendislik fakülteleri de öğrencilerin en çok tercih ettikleri alanlardır. Sınava en çok Suriyeli öğrenci başvurmuştur. Suriyelilerden sonra Malatya doğu bölgesinde olduğundan İran, Irak, Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistanlı öğrenciler başvurmuştur. Sınav Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca ve Rusça olmak üzere yedi dilde gerçekleştirilmiştir. Sınavda 80 sorudan oluşan bir test uygulanmaktadır. 80 soruluk sorunun 40 tanesi matematik bilgi ve becerilerinden, 40 tanesi de temel düşünme becerileri ve IQ soru şekillerinden oluşmaktadır. Yaptığımız sınavı diğer üniversiteler de yabancı öğrenci kabulünde değerlendirmektedir. Tercih ve kayıt dönemleri Haziran ayında yapılmaktadır" diye konuştu.