İnönü Üniversitesi'nden Afrika temasları

İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNUAFRAM) temaslarda bulunmak ve İnönü Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını (YÖS) uygulamak üzere Somali ve Etiyopya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Afrika'ya düzenlenen seyahate İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Söylemez ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı (SKS) Ömer Çelik katıldı.

İlk olarak Somali'nin Somaliland bölgesi başkenti Hargaisa'da Türkiye'nin Başkonsolosu Ali Noyan Coşkun ile görüşen heyet, Afrika Araştırmaları Merkezi'ni tanıttıktan sonra projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkonsolos Ali Noyan Coşkun, İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi'nin kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek İNUAFRAM'ın projelerini destekleyeceklerini belirtti.

Malatya heyeti sonrasında Hargeisa Üniversitesi, Admas Üniversitesi, Frantz Fanon Üniversitesi, heyetler arası çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde karşılıklı olarak Akademik işbirliği konularında protokoller imzalandı.

Somali'nin ardından Etiyopya'ya geçen İnönü Üniversitesi heyeti burada da çeşitli ziyaretler gerçekleşirdi. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp ile bir araya gelen Malatya heyeti, Afrika Araştırmaları Merkezi ve hedeflerini anlatıldı. Büyükelçi Alp ise başta Addis Ababa Üniversitesi olmak üzere ve diğer üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliği imkanlarını araştıracaklarını ve destekleyeceklerini söyledi.

Son olarak mezunlar buluşmasına katılan Malatya heyeti, burada Etiyopya Türkiye Mezunları Derneği başkanı Fennan Muhammed ile bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.