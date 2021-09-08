İnönü Üniversitesi'ne 2 ödül

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) arasında koordinasyon, iş birliği ve üniversitelerde faaliyet gösteren PMOGenç Öğrenci üye komisyonu arasındaki iletişimi güçlendirmek üzere planlanan ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri (2021) sahiplerini buldu.

Yarışmaya katılan 25 projenin değerlendirilmesi sonucunda, 5 projeye Eşdeğer Ödülü, 3 projeye ise Teşvik Ödülü verildi. Eşdeğer ödüllerini İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi ve Malatya İnönü Üniversitesi, teşvik ödüllerini ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrencileri almaya hak kazandı.

İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden “STD VI-Derme Deresi ve Etkileşim Alanının Peyzaj Altyapısını İyileştirme Projesi” ile yarışmaya katılan Şule Şirin eşdeğer ödülünü alırken, Vuslat Özbey ve Şeyda Uçan ise teşvik ödülüne layık görüldü.