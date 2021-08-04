İnönü Üniversitesi'ne 29 öğretim üyesi alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi'ne sınavla 29 öğretim üyesi alınacak.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen ilanda, fakültelerin değişik birimlerine sınavla 29 öğretim üyesi alınacağı belirtilip, “Üniversitemizin belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır” denildi.

İlanın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitenin web sayfasında ilan süresince yayımlandığı bildirilirken, başvurunun 4-18 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceği açıklandı.

Sınavla 29 öğretim üyesi alınacak olmasıyla ilgili adayların üniversitenin, Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra başvuracakları kaydedildi.