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İnönü Üniversitesine 31 öğretim üyesi alınacak

Malatya İnönü Üniversitesine 31 öğretim üyesi alınacak.

Öğretim üyesi alımları için müracaatlar 25 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek.


Malatya İnönü Üniversitesine 31 öğretim üyesi alınacağını açıkladı. İnönü Üniversitesi tarafından 31 öğretim üyesi alınacak olması nedeniyle yapılan açıklamada, “Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamu personeli alım ilanları ve üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır” denildi.


Sözü edilen 31 öğretim üyesi alımıyla ilgili müracaatlar 25 Aralık tarihine kadar yapılabilecek.

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