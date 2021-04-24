İnönü Üniversitesi'ne 33 öğretim üyesi alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi'nin değişik fakülte ve yüksek okullarına 33 öğretim üyesi alınacak.

İnönü Üniversitesi tarafından öğretim üyesi alımıyla ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır” denildi.

İnönü Üniversitesi'nin değişik fakülte ve meslek yüksek okullarına alınacak olan 33 öğretim üyesiyle ilgili başvurunun 5 Mayıs'a kadar yapılacağı belirtilirken, sözü edilen öğretim üyesi alımıyla ilgili ayrıntılı bilginin İnönü Üniversitesi'nin web sitesinden alınabileceği kaydedildi.