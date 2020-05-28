İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü Üniversitesi'ne 342 sözleşmeli personel alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’ne 342 sözleşmeli personel alınacak.

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 342 sözleşmeli personel alınacak.


İnönü Üniversitesi tarafından 342 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. 2018 yılı KPSS puanı ile alım gerçekleştirecek olan personel alımı için yayınlanan ilanda, çoğunluğu hemşire olmak üzere diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve sağlık teknikeri alanında gerçekleştirileceği duyuruldu. İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu bugün başlarken, müracaatların 12 Haziran'a kadar süreceği ifade edildi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası üzerinden yayımlanan ilanda, farklı kadrolarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.