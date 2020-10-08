İnönü Üniversitesi'ne akademik elemanlar alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 19 akademik eleman alınacak.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 19 akademik eleman alınacak olması nedeniyle ilana çıkıldığı belirtilerek, "Üniversitemizin belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır” denildi.

İnönü Üniversitesi'ne alınacak olan 19 akademik eleman için başvuru 21 Ekim'de sona erecek.