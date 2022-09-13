İnönü Üniversitesi'ne Akreditasyon Belgesi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a takdim etti.

Belge töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitenin akreditasyon süreci hakkında bilgi verdi. Kızılay, “Akreditasyon ve kalite eğitimde ve diğer süreçlerde çok temel ve çok önemli bir olgu. Türkiye 2015-16 yıllarında kurumsal bir yapıya kavuştu. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kuruldu. Üniversitelerin önce dış değerlendirme sürecini başlattı. Sonra da kurumsal akreditasyon sürecini başlattı. Biz de üniversite olarak 2016 yılında kalite süreçlerini başlattık. Arkasından da akreditasyon süreçlerini başlattık. Türkiye'de bu konuda önemli çalışmalar yapan üniversitelerden birisiyiz” dedi.

Akreditasyon belgelerinin bilimsel eğitim açısından önemli olduğunu ifade eden Vali Hulusi Şahin, “ Bir yöntem belirlemezseniz ve standartları koymazsanız ortaya çıkardığınız çıktılar bilimsel anlam ifade etmez. Bunları kaydetmezseniz üstünü de ekleyemezsiniz ve ortaya bilimsel veri ortaya çıkmaz. Üniversitelerimizin böyle bir süreçten geçip akreditasyon belgelerini almaları Türkiye'deki bilimsel eğitim açısından çok değerli buluyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise kalite belgesinin sürdürülebilir olması ve devamlılığın sağlanmasını önemli olduğunu ifade ederek, belgenin üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ise akreditasyon değerlendirme süreci hakkında bilgi vererek, “ Kalite çalışmalarının özellikle bir kişiyle olmayacağının bilincinde olarak bütün akademik personellerin, öğrencilerin ve paydaşların aktif katılımı gerektiren ama rektörlüğünde liderliğini gerektiren bir süreç. Bu süreci başarıyla tamamlamak oldukça kıymetli” dedi.

Üniversitelerin dünyada yaşanan gelişmeleri önceden görmesi ve geleceği yakalamasının kurumsallaşmış kalite güvencesiyle olabileceğini ifade eden Kar, “ Üniversitelerimizin dünyada yaşanan gelişmeleri eğilimleri önceden görmesi, fırsatları değerlendirmesi, fırsatları görerek değişim yönetmesi bu gelişime paralel olarak paydaş beklentilerini sürekli olarak dikkate alması ve sürekli olarak yenilenmesi üniversitelerimizin geleceği yakalaması ancak kurumsallaşmış bir kalite güvencesiyle mümkündür. Kurumsal akreditasyon belgemiz İnönü Üniversitesine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kar, Rektör Kızılay'a “Kurumsal Akreditasyon Belgesi”ni takdim etti.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın yanı sıra 12 üniversitenin temsilcileri ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.