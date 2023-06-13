İnönü Üniversitesi'ne Klinik Araştırmalar Ünitesi kuruluyor

Deprem bölgesinde klinik araştırmaların hızla devam etmesi amacıyla İnönü Üniversitesi ile bir iş birliği çerçevesinde Turgut Özal Tıp Merkezi'ne prefabrik klinik araştırmalar ünitesi kurulacak.

İnönü Üniversitesi ile ilaç firması Roche Türkiye arasında prefabrik klinik araştırmalar ünitesi kurulumu için iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleşen protokol ile bölgedeki klinik araştırmaların ve araştırmalarda yer alan gönüllerinin tedavilerinin süratle devam edebilmesi için prefabrik klinik araştırmalar ünitesi kurulacak. Prefabrik ünite, içinde kullanılacak cihaz ve malzemeleriyle birlikte tam donanımlı bir şekilde hazırlanarak kullanıma sunulacak. Hastaların yatış yapabileceği müşahede odaları, tedavilerini almaları için hazırlanmış infüzyon ve kan alım odaları, sağlık personeli ile saha koordinatörlerinin çalışabileceği alanları içeren prefabrik ünite aynı zamanda tüm araştırma ürünlerinin ve klinik araştırma belgelerinin güvenli bir şekilde muhafaza edilebileceği özelliklere sahip olacak. Protokol töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya ve Türkiye'ye sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerini belirterek, “Genel sağlık hizmetinin yanında başta klinik araştırmalar olmak üzere bilimsel çalışmalara da ara vermeden devam ediyoruz. Yaptığımız bu iş birliği sayesinde, afet dönemlerinde klinik araştırma hizmetinin aksamadan devam etmesi ve yapılacak olan bu prefabrik klinik araştırma ünitesi ile hekimlerin, sağlık personelinin ve hastalarımızın güvenli ortamda sağlık hizmeti vermeleri ve almaları sağlanacaktır” dedi.

Firmanın Türkiye Medikal Lideri Dr. Mahir Kurt ise protokol töreninde yaptığı konuşmada, deprem felaketinin yaşandığı bölgede ihtiyaçların karşılanması ve hastaların tedavilerinin devam etmesi için çalıştıklarını belirtti. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile prefabrik klinik araştırmalar ünitesi için güçlerini birleştireceklerini kaydeden Kurt, “Kurulan bu ünite ile halihazırda Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aktif tedavisi ve takibi gerçekleştirilen klinik araştırmalar hastalarının, başta onkoloji olmak üzere fakülte dahilinde hizmet verilen diğer hastalık alanlarında da tedavi süreçlerinin sürmesine imkan sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Şirketin Türkiye Klinik Araştırmalar Ülke Lideri Mina Nejadamin'de depremin hemen ardından, klinik araştırmalar odağında sağlık otoriteleri ile koordinasyonlu bir şekilde çalışarak deprem bölgesinde hızla harekete geçtiklerini kaydederek şunları söyledi:

“Hastaların, araştırmacıların ve araştırma ekiplerinin sağlık durumlarını yakından takip etmek ve güvenliklerini sağlamak için hızla harekete geçtik. Aynı zamanda, deprem bölgesinde tedavi gören ve yer değiştirmek zorunda kalan klinik araştırma hastalarının tedavilerini almalarını sağlamak amacıyla, dahil oldukları klinik araştırmanın başka illerdeki merkezlerine en kısa sürede transferlerini gerçekleştirdik. Deprem bölgesindeki klinik araştırmaların ve hastaların tedavilerinin aralıksız sürmesi için tüm kaynaklarımızla çalışmaya ve güçlü iş birlikleriyle bölgedeki insanların sağlık hizmetlerine erişimine destek olmaya devam edeceğiz”

Protokol törenine İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nusret Akpolat ile diğer yetkililer de katıldı. Tören sonrası üniversitenin mevcut klinik araştırmalar birimi ve prefabrik klinik araştırmalar ünitesinin kurulacağı alan ziyaret edildi.