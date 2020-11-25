İnönü Üniversitesi'ne ödül

Ticaret Bakanlığı onayında, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizasyonu ile düzenlenen "9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı" "İlaç" kategorisinde Malatya İnönü Üniversitesi ikincilik ödülü aldı.

İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Ateş'in sunduğu ve Kimyager Dr. Ahmet Ulu'nun proje ortağı olduğu "Enzim İçeren Şekil Hafızalı İlk Biyobozunur Stent İmplantın Geliştirilmesi: Lösemi Tedavisinde Yeni Alternatif" başlıklı proje 2'ncilik ödülü kazandı.

Altı proje kategorisinde ve bir başarı hikayeleri kategorisinde toplam 141 projenin başvurduğu yarışmada toplam 600 bin TL ödül dağıtıldı.

Bu yıl 141 proje başvurdu

Bu yıl “İlaç”, “Medikal”, “Boyalar ve Yapıştırıcılar”, “Plastik ve Kauçuk”, “Kozmetik-Sabun ve Temizlik Ürünleri” ve “Temel Kimyasallar” ve "Başarı Hikayeleri" kategorisi olmak üzere başvuruda bulunan toplam 141 proje, konusunda uzman akademisyen ve sanayicilerden oluşan geniş bir jüri tarafından toplam 823 değerlendirmeye tabi tutuldu.

Her kategoride finalist olan projelerin belirlenmesi ile finalistler, oturumlarda jüri üyelerine dijital ortamda projelerini sundular. Jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda birinci seçilen projeler 50 bin TL, ikinciler 30 bin TL, üçüncüler ise 20 bin TL para ödülü aldı.