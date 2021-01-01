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İnönü Üniversitesi'ne öğretim üyeleri alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’ne 13 öğretim üyesi alınacak.

Malatya İnönü Üniversitesi'ne 13 öğretim üyesi alınacak. Öğretim üyeliği ile ilgili başvuru 14 Ocak'a kadar yapılacak.


İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır” denildi.


Üniversiteye bağlı çeşitli birimlere alınacak olan 13 öğretim üyesiyle ilgili başvuru 14 Ocak'a kadar yapılacağı belirtilirken, sözü edilen alımla ilgili ayrıntılı bilginin İnönü Üniversitesi web sitesinden alınabileceği kaydedildi.

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