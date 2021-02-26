İnönü'de çevrim için seminerler devam ediyor

İnönü Üniversitesi'nde online seminere katılan Kimyager Fatih Küçükuysal, doğaya karşı bilinçli olunması gerektiğini ifade ederek fabrika bacalarından çıkan gazlar için çözüm odaklı görüşmelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Malatya İnönü Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliği Topluluğu'nun organize ettiği "İklim Değişikliğine Karşı Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Yaşam" konulu çevrim içi seminere, Kimyager ve aynı zamanda topluluğun kurucusu Fatih Küçükuysal konuk oldu. İklim değişikliğini tetikleyen küresel ısınma, sorumsuz tüketim ve atık gibi sorunlar hakkında bilinçlendirmeyi hedefleyen çevrim içi seminere konuşmacı olarak katılan Yalova Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Kimyager Fatih Küçükuysal, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam ile ilgili bilinmesi gerekenleri sunum eşliğinde anlattı. Küresel ısınma ile birlikte mevsimsel geçişlerde iniş ve çıkışların yaşanmasının küresel bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Küçükuysal, bu durumun hem bölgesel hem de küresel boyutta tehlikeler oluşturduğunu vurguladı. Bu durumun ilerleyen yıllarda çok ağır sonuç getirebileceğini ifade eden Küçükuysal, iklim değişikliğine karşı bireysel çözüm üretmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Fabrika bacalarından çıkan gazlar

Sunumunun devamında fotosentez kavramının dünya üzerinde yaşayan canlılar için öneminden söz eden Küçükuysal, temiz hava konusunda, fabrika bacalarından çıkan gazlar için çözüm odaklı görüşmelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Sürdürülebilir yaşam için alınması gereken önlemleri sıralayan Küçükuysal, özellikle tarım alanlarında gereksiz su harcaması, fazla toprak kaybının önlenmesi gibi konularda çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Seminer soruların cevaplanması ile sona erdi.