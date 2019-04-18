İnönü'de "Fikir Gazeteciliği" sergisi

Dr. Suat Gezgin'in katılımıyla Fikir Gazeteciliği Sergisi açıldı.

Açılışa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mevlüt Akyol ve Doç. Dr. Fatma Nisan'ın yanı sıra akademik personel ile öğrenciler katıldı. 17-19 Nisan tarihleri arasında üç gün sürecek olan Fikir Gazeteciliği Sergisi'ne katılan Prof. Dr. Suat Gezgin, ‘İstanbul Bir Kültür Başkenti'” projesi kapsamında 2010 yılında İstanbul Üniversitesi'nin tarihi koridorlarında ilk kez hayat bulduğunu söyledi. İl il dolaşan serginin öneminin çok büyük olduğunu belirten Sezgin, serginin amaçlarının yerel basının önemine vurgu yapmak, desteklenmesine dikkat çekmek ve ziyaretçilerini Anadolu gazeteleri ile tanıştırmak olduğunu söyledi.

Sezgin, Türkiye'nin dört bir yanında Anadolu'da çıkarılan gazetelerin, gerek geleneksel kültürün yayılması açısından, gerekse Anadolu kentlerinde meydana gelen gelişmelerden haberdar olunabilmesi açısından ulusal basının tamamlayıcısı rolünü üstlendiğini aktardı.

Türkiye'de tarih boyunca yerel basın sayesinde birçok işlerin başarıldığını dile getiren Prof. Dr. Sezgin, “Yerel sorunlar gündeme gelmiş ve birçok konuda yerel halkın bilgilendirilmesi ve gelişimi sağlanmıştır. Ancak hala birçok yerel gazetemiz ekonomik sorunlarla boğuşmakta, haber edinimi konusunda sıkıntılar çekmekte ve yine ekonomik sorunlar nedeniyle kendilerine çözüm bulamamaktadır” ifadelerine yer verdi.

İletişim Fakültesinin gazetecilik konusunda, yerel gazetecilerin sorunları konusunda zaman zaman bu tür etkinlikler düzenlediğini söyleyen Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ise “Bu serginin İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği içerisinde üniversitemizde sergilenmiş olması son derece önemli. Biz rektörlük olarak bu tür etkinlikleri sürekli destekliyoruz. Özellikle İletişim Fakültemizdeki öğrencilerimiz de büyük katkı sağlıyor.” şeklinde konuştu.

İletişim Fakültesinde daha önce de yerel medya ile ilgili bazı sergiler düzenlediklerini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Önal'da fikrin de işin içerisine girmesiyle fikir gazeteciliğinin daha çok anlam kazanacağını ve öğrencilerin de bundan istifade edeceklerini düşündüklerini belirtti.

Programda Prof. Dr. Suat Sezgin'in doğum günü sebebiyle pasta kesimi yapıldı.