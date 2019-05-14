İnönü'de Hemşirelik Haftası kutlandı

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, İnönü Üniversitesi Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, Türk Hemşireler Derneği Malatya Şubesi Başkanı Arş. Gör. Gülsen Kılınç ile akademik personel ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, 1964 yılından itibaren 12-18 Mayıs tarihleri arasında Hemşirelik Haftasının kutlandığını belirterek hemşirelik mesleğinin bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek olduğunu söyledi. Türk Hemşireler Derneği Malatya Şubesi Başkanı Gülsen Kılınç ise hemşirelerin, toplumun hak ettiği güvenli ve nitelikli bakımın garantisi olduğunu ifade etti. Hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin hemşireler gününü kutlayan İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz'da Türkiye'de aktif olarak çalışan 170 bin hemşirenin bulunduğunu belirterek hemşireye geçmişte, günümüzde ve gelecekte de ihtiyaç olduğunu söyledi. Aylaz, insanlara hak ettiği bakımın verilmesi için hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının iyi eğitilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'da meslekler içerisinde istihdamı en kolay olan mesleğin hemşirelik olduğunu ifade ederek öğrencilerin kendilerini çok yönlü ve en üst seviyede geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. Hemşirelik mesleğinin zorluğuna da değinen Kızılay, şunları söyledi:

“Hemşirelik mesleği zor bir meslek insana bakan bakım yapan bir meslek. İnsan hasta oluyor kendisine bakamıyor. Üç gün hasta yatınca kendinden bıkıyor ama hemşirelerimiz bıkmadan usanmadan meslek hayatları boyunca bu zor hastalara bakıyor ve bakmaya devam edecek. Çok kutsal ve çok saygı duyduğum bir meslek.”

Hemşirelerin hemşireler gününü kutlayan Rektör Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşanan olayla ilgili olarak sağlık kurumlarında yaşanan şiddet olaylarını kınadığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından İnönü üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapıldı. Öğrencilere Rektör Kızılay tarafından çiçek takdim edildi.

2018 yılında doktor öğretim üyesi unvanı alan, Dr. Tuğba Menekli, Dr. Hakime Aslan, Dr. Zeliha Cengiz, Dr. Runida Doğan ve Dr. Fatma Er'e Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi. Törenin ardından Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayten Zaybak tarafından “Hemşireler Herkes İçin Sağlık Hedefine Ulaşmada Öncü Bir Ses” konulu konferansı gerçekleştirildi.

Herkes İçin Sağlık hedefine ulaşmada hemşirelerin rolüne değinen Ayten Zaybak, “Sağlık hizmetlerine erişimi arttırarak, sağlığa insan merkezli bir yaklaşım geliştirilmesine imkan vererek ve onlara sağlık politikası, planlaması ve sunumunda etkileri olacak şekilde söz hakkı vererek, öncü ses olabilirler” diye konuştu.

Konferansın ardından Prof. Dr. Ayten Zaybak'a Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz tarafından çiçek takdim edildi.