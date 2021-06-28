İnşaat hırsızlığına 2 tutuklama

Malatya'da bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ev inşaatından 1 adet spiral, 1 adet kaynak makinası, yüz adet demir iskele ayarlama ayağının çalınması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, yaptıkları çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 2 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.