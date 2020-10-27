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İnşaat işçisi kaldığı evde ölü bulundu

Malatya’da 46 yaşındaki inşaat işçisi kaldığı evde ölü bulundu.

Malatya'da 46 yaşındaki inşaat işçisi kaldığı evde ölü bulundu. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Kavukçuoğlu Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanın birinci katında arkadaşları ile birlikte kalan inşaat işçisi Ömer G.'den (46) bir süre haber alamayan arkadaşları eve girdiklerinde şahsı yatağında hareketsiz halde buldu. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ömer G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Ömer G.'nin cenazesi ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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