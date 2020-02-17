İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaat iskelesi devrildi: 2 yaralı

Malatya’da bir inşaatta iskelenin devrilmesi sonucunda 2 işçi yaralandı.

Malatya'da bir inşaatta iskelenin devrilmesi sonucunda 2 işçi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir inşaatın iskelesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olayda, inşaatta çalışan N.K. (46) ile R.A. (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.