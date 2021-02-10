İnşaat sektörü zor günler geçiriyor

Bu sıkıntıların başında inşaat malzemelerine gelen zamlar ve fiyat artışı var” dedi.

Kısa adı MİM-DER olan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği'nde, 2021 yılı İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı düzenlendi. Programda konuşan MİM-DER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yaşanan pandemi nedeniyle ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirterek “Bu günlerde inşaat sektöründe de zorluklar yaşamaktayız. Bu sıkıntıların başında inşaat malzemelerine gelen zamlar ve fiyat artışı var. Bu fiyat artışları maalesef inşaat sektörünü zor duruma sokmuş, kentsel dönüşümü yavaşlatmış, dolayısıyla vatandaşlara da yansımaktadır” dedi.

Dernek olarak kentsel dönüşüme önem verdiklerini dile getiren Bülbüloğlu, “Deprem coğrafyasında yer alan bir ülkede yaşıyoruz. 7 milyona yakın kentsel dönüşüme uğraması gereken yapı stokumuz var. Bunların dönüşümünün yapılması açısından kentsel dönüşüm anlamında 6306 sayılı kanun çerçevesinde gerekli eklemelerin yapılması gerektiğini hem basın yoluyla hem de sosyal medya yoluyla dile getiriyoruz. Ayrıca malzeme üreticilerinin maalesef döviz kurunu bahane ederek yüzde 50 ile yüzde 200 arasında yaptıkları zamlar neticesinde bugün sektörde büyük bir sıkıntı yaşamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bu durumun siyaset üstü bir durum olduğunu ve sadece müteahhitleri ilgilendiren bir sıkıntı olmadığını da dile getiren Bülbüloğlu, “Üreticiden tüketiciye hepimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bizler MİM-DER çatısı altında elimizden geldiğince Malatya için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bunda en önemli görev dernek olarak bize düşmektedir. Belediyelerimiz ile yerel yöneticilerimiz ile hükümetimizle iş birliği içerisinde daha iyi işler yapacağımızdan hiç şüphe yok. Ancak saydığımız bu konularda tabi ki yerel yönetimlerimizin desteğini her zaman beklemekteyiz. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık, inşallah bu konuda netice alacağız” diye konuştu.

Programda ayrıca önceki dönemde dernek başkanlığı görevini yapan Mustafa Kırteke ile Mustafa Duyar'a da emeklerinden dolayı Başkan Mehmet Bülbüloğlu tarafından teşekkür plaketi verildi.