İnşaat sektöründeki sıkıntılar MÜSİAD'da ele alındı

Toplantıdan önce İnşaat Sektör Kurulu Başkanlığına Yunus Akçin seçilirken, yardımcıları, Süleyman Reşitoğlu, Hamit Ilıcak ve İsmail Caner Kaymaz oldu.

İnşaat sektöründeki sıkıntı ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Poyraz'ın selamlama konuşmasından sonra Sektör Kurulları Başkanı Yunus Akçin konuşma yaptı.

Akcin,“26 Ocak 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında göreve gelen bu yönetim ilk sektör kurulu toplantımızı üyelerimizin yoğunlukta bulunduğu inşaat sektörü toplantımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Türkiye'de 87 Dünya'da 222 farklı noktadaki teşkilat ağıyla ülkemizin en büyük ve en saygın sivil toplum kuruluşudur. İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, entelektüel birikimini paylaşıma açan, ‘kamu yararına dernek' statüsüne sahip güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşudur. MÜSİAD'ın misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır. MÜSİAD Sektör Kurulları olarak, sanayi ve ticari faaliyet içerisinde bulunan üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurullarınca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunan, sürekli iyileştirmeyi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır. Bu kapsamda, sektör raporları yayınlamakta, sektörel projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmakta, diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktadır. Bizlerde bugün burada İnşaat sektöründeki sorunların ve çözümlerinin ne olduğu konusunda beraberce istişare edip bir yol haritası çizeceğiz” diye konuştu.