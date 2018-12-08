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İnşaattan düşen işçi yaralandı

Malatya’da inşaatta çalışırken dengesini kaybederek yere düşen işçi yaralandı.

Malatya'da inşaatta çalışırken dengesini kaybederek yere düşen işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kernek Mahallesi Yüksel Sokak'ta yaşanan olayda bir inşaatta çalışan Aziz N. isimli işçi dengesini kaybederek yere düştü. Diğer işçilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı işçiyi düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de katıldığı çalışmalarda yaralı işçi, düştüğü yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan işçi tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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