İntihar girişiminde bulunan genci kaymakam ikna etti

Malatya'nın Hekimhan İlçesi'nde bir şahıs, apartman çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş olay yerine gelip ‘yardım sözü' vererek şahsı aşağı indirdi.

Alınan bilgilere göre, yardıma muhtaç olduğu öne sürülen Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İnan Hekimhan Karşıyaka Mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs, atlamak istedi.

Hasan İnan' gören çevredekiler durumu polis, 112 Acil Sağlık ve Malatya Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal edildi. Polis ekipleri şahsın bulunduğu yere çıktı. Burada Hasan İnan'ı ikna etmeye çalışan polislerin, ilk hamlesinde başarılı olamadı.

Ardından İnan'ı ikna edemeyen polis ekipleri, ‘Ne istiyorsun' diye sordu. Şahıs, yardıma muhtaç olduğunu ve kaymakamlıktan yardım istediğini belirtti. Ekipler, kendisine yardımcı olacaklarını ve kaymakamlığa bizzat götüreceklerini söyleseler de, Hasan İnan yine ikna olmadı ve kaymakamın gelmesini istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, şahısla iletişime geçti. Aşağı inmesi halinde kendisine yardım edeceğine söz veren Kaymakam Öztaş, havanın soğuk olduğunu daha fazla durmamasını söyledi. Yaklaşık yarım saat süren karşılıklı konuşma sonunda Hasan İnan bu kez ikna olarak polis ekiplerince aşağı indirildi.