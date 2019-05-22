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İş adamı İzzet Gören'den Binali Yıldırım'a destek

Malatyalı İş adamı İzzet Gören, 23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Bilal Yıldırım’a destek verdiğini ifade etti.

Malatyalı İş adamı İzzet Gören, 23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Bilal Yıldırım'a destek verdiğini ifade etti.


İş adamı İzzet Gören, 23 Nisan İstanbul seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor kulüp başkanı ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Başkanı Adil Gevrek ve MHP İl Başkanı Bülent Avşar ile iftarda bir araya geldi.


Burada istişarelerde bulunan Gören, Cumhur İttifakı'nın bekası için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydederek “Devletimizin bekası için Cumhur İttifakı önemli. Ülkemizin geleceği çocuklarımız için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım' a destek vereceğiz ve seçim çalışmalarına katılıyoruz. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emriyle seçim çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edeceğiz” diye konuştu.

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