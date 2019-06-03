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İş adamı İzzet Gören'den çocuklara bayram hediyesi

İş adamı İzzet Gören Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 200 çocuğa bayramlık hediye verdi.


Burada konuşan Gören “Yetimlerimiz bizim için önemli, her zaman Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ve ailelerimizin emrindeyiz. Bu Bayram çocuklarımızın yüzünün gülmesi bize yeter dualarını eksik etmesinler” ifadelerini kullandı.


Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ise, “İş Adamı İzzet Gören'e yapmış oldukları yardımlardan dolayı her zaman teşekkür ediyorum. Her zaman derneğimize destek veren İzzet Gören Allah razı olsun” diye konuştu.

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