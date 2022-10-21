İş adamı Vahap Küçük, 'Dost Meclisi'nin konuğu oldu

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Dost Meclisi' programının bu haftaki konuğu iş adamı Vahap Küçük oldu.

Programa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ve dernek üyeleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, dernek olarak haftalık dost meclisi şeklinde program düzenlediklerini belirtip, amaçlarının üyelerinin ufuklarının açılmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladı. Poyraz, “Vahap Küçük beyefendi şirketlerinin büyüme hikayesi konusunda bizlere sunum yapacaklar. Bilgi ve tercümelerini bizlerle paylaşacaklar. Üyelerimize, hem bireysel hem de şirket anlamında ufuk ve vizyonlarının gelişmesine katkı sağlayacağını umuyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar ise “Uzun zamandır bir araya gelmemiştik. Tabi zor günler atlattık. Pandemi süreci ve sağlık süreci vardı. Dünya genelindeki sıkıntı yaşandı. Şükürler olsun sıkıntılı günler geride kaldı ve bu gün bir aradayız” dedi.

Çınar konuşmasında, belediye olarak yaptıkları hizmetler konusunda da özetle bilgiler aktardı. Çınar, “Yeşilyurt'umuz büyütmek ve geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin destekleri ve katkılarıyla ilçemizi büyütmeye geliştirmeye ve alanlar açmaya devam ediyoruz. Hem ticari olarak bir takım şeyler kazandırmaya hem de sosyal kültür etkinliklerle faaliyetler düzenliyoruz” ifadelerini kullandı. Çınar, “MÜSİAD bizim ailemiz. Yetiştiğimiz genç MÜSİAD kurumunda 2006 yılından itibaren 16 yıldır çeşitli organizasyonlar ve toplantılar ve istişarelerde bir arada olduk. Her zaman desteğini ve faydasını gördük. Bu kardeşlik ortamı insana çok şey kazandırıyor. Malatya Şubesi tarafından Dost Meclisi'nin konuğu Malatyalı iş adamı Vahap Küçük başarısını burada anlatacak. Kendisini örnek alıyoruz ve takdirle karşılıyoruz. Hangi şehre giderseniz gidin Küçük ailesinin hep hayır işlerinden ve yardımseverliklerinde bahsediyorlar. Bizler de hemşehrimiz olduğu için gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

İş adamı Vahap Küçük de, tekstil sektöründe iştigal ettikleri şirketlerinin başarı hikayesini anlattı. Küçük, “Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçtiğimiz yıllar. Rahmetli hemşerimiz 8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dünyaya açılma politikasıyla tarım toplumundan sonra, en kolay yapılacak iş hazır giyim oldu. 1988 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda küçük bir atölyede iş hayatına başlamış olduk. 1989 yılında şirketimiz yurt dışı firma ile tanışıyor. Türkiye'de üretim yapmaya başlıyoruz. Tabi o zamanlar Fransa'da popüler bir marka ve 1990 yılında üretimle bir yere gidemeyeceğini düşünerek Fransa firmanın lisansına talip olduk. Bizler 1990 yılında bayilik ağıyla Anadolu'da nerede iyi bir mağaza varsa bayilik vererek başladık. 1998 yılına geldiğimizde üretim fabrikalarımızı kurduk. Onlar üretiyor biz satıyoruz. İşler ters gidiyor. ABD'den bir danışman geldi. Bizlere, ‘hem üretim yapan ve markası olanın başarılı olduğunu görmedim. Ya üretimde ya da markada başarılı olursunuz' dedi. Bu söz bize ilham kaynağı oldu. Biz hemen ayıramadık. 2 yıl hedef koyduk. Üretim grubumuza siz kendinize müşteri bulun ve bizde kendimize tedarikçi bulacağız dedik. 2001 yılında kriz geldiğinde bizim vermiş olduğumuz kararın ne kadar doğru olduğunu görmüş olduk. 2001 ekonomik krizi Türkiye krizi idi Avrupa krizi değildi. Bizim üretim firmalarımız döviz yükselince para kazanıyorlar. Ama iç piyasada işler tamamen durmuştu. Kimse para ödemiyor. Çek ödemiyor. Ancak Avrupa'da sattığımız ürünlerle, oradan gelen can suyuyla o yılı da yani kriz dönemini batmadan kurtardık” şeklinde konuştu.