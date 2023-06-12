İş dünyasından deprem kredisi çağrısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, KOSGEB faizsiz deprem kredisinin TSO'ya kayıtlı tüm firmalara verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ülkemizin en kritik dönemlerinde tüm desteği şartsız veren esnaf, tüccar ve sanayicimize bugün destek olunmayacaksa ne zaman olunacak" diye konuştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İnönü Kapalı Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet ederek sorunları dinleyip, talepleri not eden Başkan Sadıkoğlu, verilmeye başlanan faizsiz deprem kredisi için yetkililere çağrıda bulundu. Faizsiz kredinin TSO'ya kayıtlı tüm üyelere verilmesi çağrısını yinelen Başkan Sadıkoğlu, depremin üzerinden 130 gün geçtiğini belirterek “Şehrimizde çarşı diye tabir ettiğimiz tüm alanları kaybetmiş durumdayız. Yıkılan ve ağır hasar alan iş yeri sayısı yaklaşık 20 bin. Dolayısıyla hizmet sektörü ve esnafımız ciddi yara almış durumda. OSB'deki fabrikalarda gün geçtikçe toparlanma gözlense de ticari firmalarımız deprem öncesine dönemedi. Üyelerimizin daha hızlı toparlanabilmesi için finans desteğine ihtiyacı var. KOSGEB tarafından 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi faizsiz deprem kredisi verilmeye başlandı. Ancak bu kredi sadece üretim yapan imalatçı firmalara veriliyor. Depremde asıl zararı ticari firmalarımız gördü. Hizmet sektörüne ait tüm NACE kodları, perakende sektörünün tüm alt dalları ile özel öğretim kurumlarının da bu krediden faydalanması gerektiğini bir kez daha yüksek sesle dile getiriyorum. Kredi paketinin açıklandığı günden bu yana birçok kez dile getirdiğimiz bu konuyu resmi kanallar aracılığı ile çatı kuruluşumuz TOBB'a ve bakanlıklara da ilettik. Ülkemizin en kritik dönemlerinde tüm desteği şartsız veren esnaf, tüccar ve sanayicimize bugün destek olunmayacaksa ne zaman olunacak, sormak istiyorum” dedi.

Başkan Sadıkoğlu'nun esnaf ziyaretine MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Çetin, Basri İlhan ve Mahmuthan Kasap ile MTSO Meclis Divan Üyesi Turgay Demirhan da eşlik etti.