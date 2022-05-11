İş makinesi alev alev yandı, yardıma kepçe operatörleri yetişti

Malatya'da inşaat alanında çalışan iş makinesi alev alınca yardıma ilk koşan mesai arkadaşları oldu. Şantiyede çalışan diğer iş makineleri topraklarla yanan diğer kepçeyi söndürmek için mücadele etti.

Malatya'da Yaka Mahallesi yolunda bulunan yeni Buğday ve Şire pazarı inşaat şantiyesinde çalışan iş makinelerinden birinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği iş makinesine ise yardıma ilk diğer iş makine operatörleri koştu. Kepçelerle yerden alınan toprak yanan iş makinesinin üstüne aktarılarak yangın söndürülmeye çalışıldı. Bu anlar ise amatör bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın daha sonra kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.