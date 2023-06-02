İş makinesi operatörünün Türk bayrağı hassasiyeti

Malatya'da yıkımını gerçekleştirdiği binada asılı Türk bayrağını gören iş makinesi operatörü büyük bir titizlikle binadan makinenin makası ile aldığı bayrağı aşağıdaki ekiplere verdi.

6 Şubat depremlerinde Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam ediliyor. Malatya Valiliği yanında bulunan Kazancılar İş Merkezi'de ağır hasar alınca yıkımına başlandı. Çevre güvenliğinin alındığı kontrollü yıkım esnasında Ekskavatör Makas ile çalışan iş makinesi operatörü binada asılı Türk bayrağını fark etti.

Sonrasında iş makinesinin makası ile titizlikle binadaki bayrağı alan operatör, aşağıda bekleyen görevliye teslim etti. İş makinesi operatörünün bu davranışı ise çevredekilerin takdirini topladı.