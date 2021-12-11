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İş ve aş sağlayan işletmelere destek

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde yeni açılan tekstil fabrikası işsizlere istihdam sağlıyor.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde yeni açılan tekstil fabrikası işsizlere istihdam sağlıyor.


Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ve İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer ile birlikte, yeni açılan tekstil fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette fabrika yetkilisi Cihan Ürkmez' den fabrika hakkında bilgi alan Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçede istihdam ve üretim sağlanmasından dolayı teşekkür etti. İş ve aş sağlayan işletmelere her zaman destek vereceklerini söyleyen Kılıç, tekstil fabrikasının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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