İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yeri kurşunlama olayının faili yakalandı

Malatya’da iki ayrı işyerine silahla saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı.

Malatya'da iki ayrı işyerine silahla saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre; kent merkezinde iki ayrı iş yerine silahla saldırı düzenleyen ve Yamaç Mahallesi'ndeki bir okulda tehdit olayına karıştığı tespit edilen E.Ö. (25), polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.


E.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamalarda 2 adet silah ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.