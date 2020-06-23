İş yeri kurşunlama olayının failleri yakalandı

Malatya'da av tüfeğiyle iş yeri kurşunlama olayına karışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Galericiler sitesi mevkiinde plakaları sökülmüş halde olan bir otomobil içerisinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan 2 kişi daha sonra çevreye rast gele ateş açtıktan sonra olay yerinde kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin de dur ihtarına uymayan şüpheliler ile ekipler arasında yaşanan kovalamacada 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin araç ve üst aramalarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 kalibre 17 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi konularında işlem yapıldı.

Öte yandan, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada kıyılmış vaziyette 82 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 456 kilo faturasız ve irsaliye belgesi olmayan tütün ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında işlemler yapıldı.