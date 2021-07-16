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İş yerinde 10 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alındı

Malatya’da 10 litre sahte içki ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

Malatya'da 10 litre sahte içki ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Dabakhane Mahallesi'nde bir iş yerinden çıkan şahısların alkollü olmaları ve şüpheli hareketleri üzerine iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 10 litreye yakın sahte (boğma rakı) içki ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, sahte içki bulundurmak ve satmak" suçlarından işlem yapıldı.

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