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İş yerlerine kumar baskını

Malatya’da polisin düzenlediği kumar operasyonlarında 8 kişiye para cezası kesildiEdinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi’nde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34 maddesine istinaden idari para cezası uygulandı.

Malatya'da polisin düzenlediği kumar operasyonlarında 8 kişiye para cezası kesildi


Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34 maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 60 TL muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.


Yine Dabakhane Mahallesi'nde başka bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34 maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 150 TL muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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