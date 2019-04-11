İsa Özkan göreve başladı

İlçe seçim kurulundaki mazbata alım programının ardından yoğun bir kalabalık eşliğinde belediye binasına hareket eden Özkan burada da kalabalık bir vatandaş topluluğunca karşılandı.

Burada vatandaşlara hitap eden Özkan “Öncelikle süreçte gösterdiğiniz nezaket, sakinlik, hoşgörü ile Darende'ye yakışır şekilde seçime gayret gösterip desteklerinizden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz seçimle beraber bize oy vereni vermeyeni sandıkta bıraktık ve Darende'nin her bölgesine adaletli bir şekilde hizmet edeceğiz. Bugünden itibaren bizim tek kimliğimiz herkesin belediye başkanı olmaktır. Ben sizlerin emrindeyim, kapım 24 saat açık. Özellikle belirtmek istiyorum araya bir aracı koymadan bir sorununuz varsa oy verdim vermedim hiçbir endişe içinde olmadan tüm hemşehrilerime hizmete hazırız. Ekibimizle personelimizle bugünden itibaren Darendemizi adına yakışan bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Özkan konuşmasının ardından Başkanlık makamına geçerek Belediye Meclis Üyesi Gazi Karakaya'dan görevi devraldı. Devir teslim programının ardından ise belediye sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.