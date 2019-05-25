İşadamı Gören, Cumhur ittifakı için destek turunda

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Malatyalı İş Adamı İzzet Gören, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde Malatyalılarla buluşarak destek istiyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin seçim öncesi İstanbul'da başlattığı hemşehri hareketi ile birlikte 400 binin üzerinde İstanbul'da nüfusu olan Malatyalılara ulaşmak için çalışma başlatıldı. MHP Malatya İl teşkilatının da kamp kurduğu İstanbul'da, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olan İzzet Gören, Cumhur İttifakının kazanması adına sıkı bir çalışma içerisine girdi.

İstanbul'da yaşayan Malatyalılarla her akşam iftar sofralarında buluşan Gören, son olarak Güngören'de 44 Malatya Birlik Derneğinin iftarına katıldı. MYK eski üyesi Erol Gül ve MHP Güngören ilçe yönetiminin katıldığı iftarda Malatyalılarla bir araya gelen Gören, 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinde Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

Gören, “Çeşitli şaibeler nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Malatya hemşehrilerimizin desteği çok önemlidir. 23 Haziran'da AK Parti'ye kavli ve fiili desteklerini istiyoruz” diye konuştu.